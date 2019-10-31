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Dünya

Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ödül için Kanada'ya davet edildiği iddialarını reddetti.

2019-10-31 14:13:00 -
Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama

Kanada, terör örgütü YPG/PKK elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.

Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

 

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