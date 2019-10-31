Kanada'dan PKK'nın propagandasına yalanlama
Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri, terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in ödül için Kanada'ya davet edildiği iddialarını reddetti.
Kanada, terör örgütü YPG/PKK elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya ödül verilmek üzere davet edildiğine dair iddiaları yalanladı.
Terörist elebaşı "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in Kanada'ya davet edildiği ve burada Kanada Savunma Bakanlığınca kendisine "temiz savaşçı" ödülü verileceğine yönelik haberleri, Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilileri yalanladı.
Büyükelçilik yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.