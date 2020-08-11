Kanada’dan Lübnan’a 30 milyon dolar yardım

TORONTO (AA) - Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Lübnan’a 30 milyon dolar yardımda bulunacaklarını açıkladı.



Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Justin Trudeau, Kanada’nın, Beyrut'taki trajik patlamanın ardından hayatlarını ve şehirlerini yeniden inşa etmeye çalışan Lübnan halkının yanında olduğunu belirtti.



Lübnan için daha önce açıklanan 5 milyon dolarlık yardıma ilaveten 25 milyon dolarlık yardım yollayacaklarını duyuran Trudeau, "Bu yardım, acil insani ihtiyaçların karşılamasına yardımcı olacak ve erken iyileşme çabalarını destekleyecektir. Katkılarımız, acil tıbbi hizmetlerin desteklenmesine ve patlamadan etkilenen insanlar için barınak, yiyecek ve diğer temel öğeleri sağlamaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kanada’nın, yüz binlerce Lübnanlı Kanadalıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Trudeau, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Bu trajik durumu izlemeye ve Lübnan halkını desteklemeye devam edeceğiz. Lübnan halkının acil ihtiyaçlarına cevap verebilmek için uluslararası toplumla yakın çalışacağız. Beyrut'ta yaşanan trajik patlamada hayatını kaybedenlerin yasını tutan ve bu trajedinin üzüntüsünü yaşayanların acısını paylaşıyorum. Ayrıca Kanadalıları Lübnan için başlattığımız ‘dolara dolar’ kampanyasına bağışta bulunmaya çağırıyorum. İyileşmeye ve kendini yeniden inşa etmeye çalışan Lübnan halkını birlikte destekleyebiliriz. "



