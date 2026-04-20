  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kanada'dan ABD çıkışı: "Eski gücümüz artık zayıflığa dönüştü"
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kanada Başbakanı Mark CARNEY, ülkesinin ABD ile olan derin ekonomik bağlarını sert bir dille eleştirerek, bu durumun artık bir güvenlik ve ekonomi sorunu haline geldiğini savundu. CARNEY, Kanada ekonomisinin acilen çeşitlendirilmesi gerektiğini belirterek küresel ticaret dengelerinde yeni bir yol haritası çizdi.

"Dünya daha tehlikeli bir yer haline geldi"

Pazar günü yayınlanan video mesajında Kanadalılara seslenen Başbakan CARNEY, ABD’nin ticaret politikalarındaki köklü değişime dikkat çekti. ABD’nin gümrük vergilerini Büyük Buhran döneminden bu yana görülmemiş seviyelere çıkardığını vurgulayan CARNEY, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile yakın ilişkilerimize dayanan eski güçlü yönlerimizin çoğu artık zayıflık haline geldi. Bunlar düzeltmemiz gereken zayıflıklar. Dünya artık daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir yer."

Trump’ın vergileri işçileri vurdu

Başbakan CARNEY, ABD Başkanı Donald TRUMP tarafından uygulanan gümrük vergilerinin özellikle otomotiv ve çelik sektöründeki Kanadalı işçileri doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Ticari belirsizlikler nedeniyle şirketlerin yatırım yapmaktan kaçındığını söyleyen CARNEY, "Hepimizin üzerinde dolaşan bir belirsizlik bulutu var" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

"51. Eyalet" polemiği ve TRUMP’ın tepkisi

Donald TRUMP’ın, Kanada’nın ABD’nin "51. eyaleti" olabileceği yönündeki imaları Kanada kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. CARNEY’nin bağımlılığı azaltma yönündeki açıklamalarına TRUMP’tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden çıkış yapan TRUMP, "Kanada ABD sayesinde yaşıyor. Bir dahaki açıklamalarında bunu hatırla Mark" diyerek gerilimi tırmandırdı.

Küresel dengeler değişiyor mu?

Daha önce Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunan CARNEY’nin bu hamlesi, Kanada’nın geleneksel dış politika çizgisinde büyük bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Hükümetin, ABD’ye olan ekonomik bağımlılığı azaltmak için yeni ticaret anlaşmaları ve yatırım fırsatları üzerinde çalıştığı bildirildi.

Kanada hükümeti, ABD ekseninden uzaklaşma stratejisi kapsamında halkı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23