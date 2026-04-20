Kanada'dan ABD çıkışı: "Eski gücümüz artık zayıflığa dönüştü"

"Dünya daha tehlikeli bir yer haline geldi"

Pazar günü yayınlanan video mesajında Kanadalılara seslenen Başbakan CARNEY, ABD’nin ticaret politikalarındaki köklü değişime dikkat çekti. ABD’nin gümrük vergilerini Büyük Buhran döneminden bu yana görülmemiş seviyelere çıkardığını vurgulayan CARNEY, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ile yakın ilişkilerimize dayanan eski güçlü yönlerimizin çoğu artık zayıflık haline geldi. Bunlar düzeltmemiz gereken zayıflıklar. Dünya artık daha tehlikeli ve daha bölünmüş bir yer."

Trump’ın vergileri işçileri vurdu

Başbakan CARNEY, ABD Başkanı Donald TRUMP tarafından uygulanan gümrük vergilerinin özellikle otomotiv ve çelik sektöründeki Kanadalı işçileri doğrudan olumsuz etkilediğini belirtti. Ticari belirsizlikler nedeniyle şirketlerin yatırım yapmaktan kaçındığını söyleyen CARNEY, "Hepimizin üzerinde dolaşan bir belirsizlik bulutu var" diyerek durumun ciddiyetini ortaya koydu.

"51. Eyalet" polemiği ve TRUMP’ın tepkisi

Donald TRUMP’ın, Kanada’nın ABD’nin "51. eyaleti" olabileceği yönündeki imaları Kanada kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmıştı. CARNEY’nin bağımlılığı azaltma yönündeki açıklamalarına TRUMP’tan yanıt gecikmedi. Sosyal medya üzerinden çıkış yapan TRUMP, "Kanada ABD sayesinde yaşıyor. Bir dahaki açıklamalarında bunu hatırla Mark" diyerek gerilimi tırmandırdı.

Küresel dengeler değişiyor mu?

Daha önce Kanada Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası başkanlığı gibi kritik görevlerde bulunan CARNEY’nin bu hamlesi, Kanada’nın geleneksel dış politika çizgisinde büyük bir kırılma olarak değerlendiriliyor. Hükümetin, ABD’ye olan ekonomik bağımlılığı azaltmak için yeni ticaret anlaşmaları ve yatırım fırsatları üzerinde çalıştığı bildirildi.

Kanada hükümeti, ABD ekseninden uzaklaşma stratejisi kapsamında halkı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğini açıkladı.