Kanada'da skandal! 'Müslüman mısın?' sorusuna 'evet' yanıtı verdi: Olay anında o şahıs yüzüne madde sıktı
Kanada'da bir kişi Müslüman taksi şoförünün yüzüne bilinmeyen bir madde sıktı. Yaşanan ilginç olayda: Kanada polisi ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Taksi şoförü Bilal, yaşadıklarını CTV News'e anlattı.
Bilal, 14 Kasım'da Kanada'nın Toronto kentinde kırmızı ışıkta durduğunu ve kaldırımda bekleyen kişiye taksiye ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Bekleyen kişinin "Sen Müslüman mısın?" sorusuna "Evet, Müslümanım" yanıtını verdiğini aktaran Bilal, yanıtın ardından şüphelinin yüzüne bir şeyler sıkıp küfür ettiğini belirtti.
Bilal, aldığı hasarın ardından gözlerinde yanma olduğunu ifade ederek, derhal ambulans çağırdığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.
Zanlı ise olay yerinden kaçtı ve henüz yakalanamadı.
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Toronto polisi, olaya ilişkin soruşturma açıldığını ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.
Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) olaya ilişkin yapılan açıklamada, Müslüman karşıtı olayların Kanada'da artış gösterdiği vurgulanarak, "Bu nefret dalgasını durdurmanın zamanı geldi." ifadesi yer aldı.
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