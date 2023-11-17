  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Üniversite öğrencileri, Edirne Belediyesi’ni topa tuttu... 43 bin üniversite öğrencisi ETUS’tan hakkını istiyor: Müşteri değil, öğrenciyiz

Belediye başkanı resmen açıkladı: Balıkesir'de üniversite öğrencilerine su bedava

Ramazan Kurtoğlu Türkiye'yi kurtaracak rezervi açıkladı: Dünya rezervinin %72.6'sı bizde, her yerden fışkırıyor

İsrailli o isimden itiraf gibi açıklama geldi! Gazze'de kontrol ele geçirilemedi! Sinir bozucu bir şey...

Türkiye'den arazi toplayan Bill Gates'in amacını duyanlar dehşete düşecek! Topraklarını satanlar pişman olacak

‘Kudüs, Taşlar ve Kuşlar’ sergisi bizleri bekliyor: Bu hafta sonu yapılabilecek en hayırlı iş: Sergi gelirinin tamamı Gazze’ye gönderilecek

Ne altın ne dolar ne euro ne de gümüş! Yeni bir yatırım aracı çıktı, parası olan hemen almaya başladı

Türkiye bunu da yaptı! Yunanistan'ı şok edecek sistem... Denizi olan ülkeler bu cihazı almak için kapımızda yatacak

4 kişi hastanelik oldu! Kargo paketinden kimyasal sızdı

Suudi Arabistan para yağdırdı! Türkiye 'Buradan geri dönüş yok' diyerek teklifi kabul etti
Aktüel Kanada'da skandal! 'Müslüman mısın?' sorusuna 'evet' yanıtı verdi: Olay anında o şahıs yüzüne madde sıktı
Aktüel

Kanada'da skandal! 'Müslüman mısın?' sorusuna 'evet' yanıtı verdi: Olay anında o şahıs yüzüne madde sıktı

Yeniakit Publisher
2023-11-17 00:22:00 - 2023-11-17 00:26:37
Kanada'da skandal! 'Müslüman mısın?' sorusuna 'evet' yanıtı verdi: Olay anında o şahıs yüzüne madde sıktı

Kanada'da bir kişi Müslüman taksi şoförünün yüzüne bilinmeyen bir madde sıktı. Yaşanan ilginç olayda: Kanada polisi ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Taksi şoförü Bilal, yaşadıklarını CTV News'e anlattı.

Bilal, 14 Kasım'da Kanada'nın Toronto kentinde kırmızı ışıkta durduğunu ve kaldırımda bekleyen kişiye taksiye ihtiyacı olup olmadığını sorduğunu söyledi.

Bekleyen kişinin "Sen Müslüman mısın?" sorusuna "Evet, Müslümanım" yanıtını verdiğini aktaran Bilal, yanıtın ardından şüphelinin yüzüne bir şeyler sıkıp küfür ettiğini belirtti.

Bilal, aldığı hasarın ardından gözlerinde yanma olduğunu ifade ederek, derhal ambulans çağırdığını ve hastaneye kaldırıldığını anlattı.

Zanlı ise olay yerinden kaçtı ve henüz yakalanamadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toronto polisi, olaya ilişkin soruşturma açıldığını ve şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) olaya ilişkin yapılan açıklamada, Müslüman karşıtı olayların Kanada'da artış gösterdiği vurgulanarak, "Bu nefret dalgasını durdurmanın zamanı geldi." ifadesi yer aldı.

Belediye başkanı resmen açıkladı: Balıkesir'de üniversite öğrencilerine su bedava
Belediye başkanı resmen açıkladı: Balıkesir'de üniversite öğrencilerine su bedava

Ekonomi

Belediye başkanı resmen açıkladı: Balıkesir'de üniversite öğrencilerine su bedava

Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..
Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..

Dünya

Çin bunu da yaptı! Beklenmedik gelişme: Yeni uydusunu uzaya fırlattı..

Altın, dolar, euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Enflasyona karşı korunabilirsiniz! Gram altında alım fırsatı
Altın, dolar, euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Enflasyona karşı korunabilirsiniz! Gram altında alım fırsatı

Ekonomi

Altın, dolar, euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Enflasyona karşı korunabilirsiniz! Gram altında alım fırsatı

Yunanistan'da taksiciler protesto etti: o saat aralığında iş bırakıp, çağrı yaptılar! Görenler şaştı kaldı
Yunanistan'da taksiciler protesto etti: o saat aralığında iş bırakıp, çağrı yaptılar! Görenler şaştı kaldı

Dünya

Yunanistan'da taksiciler protesto etti: o saat aralığında iş bırakıp, çağrı yaptılar! Görenler şaştı kaldı

İtalya'da kilisedeki cinsel istismar vakalarına dair rapor açık açık yayımlandı! Tamı tamına 54 kişi
İtalya'da kilisedeki cinsel istismar vakalarına dair rapor açık açık yayımlandı! Tamı tamına 54 kişi

Dünya

İtalya'da kilisedeki cinsel istismar vakalarına dair rapor açık açık yayımlandı! Tamı tamına 54 kişi

Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'e ilişkin kararını ilan ederek 'alma taraftarı değilim' dedi!
Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'e ilişkin kararını ilan ederek 'alma taraftarı değilim' dedi!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler: F-35'e ilişkin kararını ilan ederek 'alma taraftarı değilim' dedi!

IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı
IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Dünya

IMF'den Meksika'ya flaş açıklaması: 35 milyar dolarlık kredi limiti! Döviz krizi için izin çıktı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım
Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım

Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatından itiraf sözleri: Sahte faturalar, örgüt şeması! Pişmanım

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23