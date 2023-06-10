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Dünya Kanada'da Müslüman ve Hristiyan ailelerden LGBT tepkisi! 'Çocuklarımızı rahat bırakın'
Dünya

Kanada'da Müslüman ve Hristiyan ailelerden LGBT tepkisi! 'Çocuklarımızı rahat bırakın'

Yeniakit Publisher
2023-06-10 15:40:00 - 2023-06-10 15:45:17

ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Çocuklarını LGBT sapkınlığından korumak isteyen aileler ''Çocuklarımızı rahat bırakın'' şeklinde sloganlar attı.

ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Çocuklarını LGBT sapkınlığından korumak isteyen aileler ''Çocuklarımızı rahat bırakın'' şeklinde sloganlar attı.

ABD Başkanı Joe Biden, LGBT'ye destek verecekleri yönündeki açıklamalarının ardından Kanada’nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte ‘LGBT ve trans çocuk dayatmasına’ karşı protesto düzenleyerek “Çocuklarımızı rahat bırakın” sloganları attılar. Protesto sırasında çocuklar LGBT bayraklarını çiğnedi.

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