Kanada'da Müslüman ve Hristiyan ailelerden LGBT tepkisi! 'Çocuklarımızı rahat bırakın'
ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Çocuklarını LGBT sapkınlığından korumak isteyen aileler ''Çocuklarımızı rahat bırakın'' şeklinde sloganlar attı.
ABD Başkanı Joe Biden'in LGBT'ye destek açıklamalarının ardından Kanada'da Müslüman ve Hristiyan aileler sokağa döküldü. Çocuklarını LGBT sapkınlığından korumak isteyen aileler ''Çocuklarımızı rahat bırakın'' şeklinde sloganlar attı.
ABD Başkanı Joe Biden, LGBT'ye destek verecekleri yönündeki açıklamalarının ardından Kanada’nın başkenti Ottawa'da Müslüman ve Hristiyan aileler birlikte ‘LGBT ve trans çocuk dayatmasına’ karşı protesto düzenleyerek “Çocuklarımızı rahat bırakın” sloganları attılar. Protesto sırasında çocuklar LGBT bayraklarını çiğnedi.