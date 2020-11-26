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Aktüel Kanada'da mahkeme, camide 6 kişiyi öldüren katilin cezasını 15 yıl indirdi
Aktüel

Kanada'da mahkeme, camide 6 kişiyi öldüren katilin cezasını 15 yıl indirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:54:36 -
Kanada'da mahkeme, camide 6 kişiyi öldüren katilin cezasını 15 yıl indirdi

TORONTO (AA) - Kanada'da mahkeme, Quebec City Camisi'nde namaz kılarken 6 kişiyi katleden katilin, 40 yıl olan cezasını 25 yıla indirdi.

Kanada'nın Quebec City kentindeki Quebec City Camisi'ne yatsı namazı vaktinde otomatik silahlarla gelen ve 6 kişiyi öldürüp, 6 kişiyi de yaralayan Alexandre Bissonnette'nin davasına bakan Quebec Temyiz Mahkemesi, katil hakkındaki kararın anayasaya aykırılığına hükmetti.

2017'de meydana gelen ve ülke tarihine "en kanlı ibadethane katliamı" olarak geçen olayda, Alexandre Bissonnette, 40 yıl boyunca şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

- Şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek

Quebec Temyiz Mahkemesinin bugün aldığı kararla Bissonnette, 25 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabilecek.

3 yargıçtan oluşan Temyiz Mahkemesi heyeti, ardışık ceza hükmünün haklar ve özgürlükler şartını ihlal ettiğini ve yasanın 40 yıllık süreye izin verecek şekilde yazılırken hata yapıldığına karar verdi.

İsimleri açıklanmayan 3 hakim, Ceza Kanunu'nun bu hükmünün hükümsüz kılınması ile cezanın, yasanın 2011'den önceki şekliyle uygulanması gerektiğine hükmederek, Bissonnette'in 25 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye başvurusunda bulunabileceğini söyledi.

Kanada Ceza Kanunu’nda 2011'de yapılan değişiklik, yargıçlara, birden fazla insan öldürenler için 25 yıllık bloklar halinde ayrı ayrı hapis cezası verme hakkı tanıyordu.

Bissonnette, Mart 2018'deki duruşmasında 6 adet birinci derece cinayet ve 6 adet cinayete teşebbüs suçunu kabul etmişti.

Bissonnette’nin katliamında Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkrim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti, (44), Azzeddine Soufiane (57) ve İbrahim Barry (39) isimli Müslümanlar hayatlarını kaybetmişti.

Davanın hukuki seyrinin, mağdur avukatlarının gelecek günlerde yapacakları açıklama ve itirazlara göre şekillenmesi bekleniyor.


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