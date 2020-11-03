  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi
Aktüel

Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 02:14:20 -
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 229'a yükseldiği bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 178 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 10 bin 51 olan Kovid-19 ölümleri 10 bin 229'a çıktı.

Kanada'daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 13 bin 946 artarak, 225 bin 690'dan 239 bin 636'a yükseldi.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 9 milyon 753 bin 158 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Bakanlık verilerine göre, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 199 bin 515 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...
Gündem

Metiner'den sert çıkış: Senin gibi bir müptezeli YÖK Başkanı yaptık ya...

Yazar-Siyasetçi Mehmet Metiner, Gelecek Partisi PİK Eğitim Politikaları Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın AK Parti seçmeniyle ilgili hakaret içere..
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay