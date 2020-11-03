Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bin 229'a yükseldi

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısının 10 bin 229'a yükseldiği bildirildi.



Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerde 178 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 10 bin 51 olan Kovid-19 ölümleri 10 bin 229'a çıktı.



Kanada'daki pozitif Kovid-19 vaka sayısı da son bir haftada 13 bin 946 artarak, 225 bin 690'dan 239 bin 636'a yükseldi.



Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 9 milyon 753 bin 158 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.



Bakanlık verilerine göre, salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 199 bin 515 oldu.



