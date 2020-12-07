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Aktüel Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Aktüel

Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:04:40 -
Kanada’da Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı

TORONTO (AA) - Kanada genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının 400 bini aştığı bildirildi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son bir haftada ülke genelindeki pozitif Kovid-19 vaka sayısı 44 bin 780 artarak 374 bin 51'den 418 bin 835'e yükseldi.

Kanada’daki Kovid-19 kaynaklı ölümlerde de son bir haftada 611 artış kaydedildi. Bu rakamlarla 12 bin 76 olan Kovid-19 ölümleri, 12 bin 687'ye çıktı.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında durumu "kritik" olarak tanımlanan ve tedavi gören 71 bin 785 hasta bulunuyor.

Kanada genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek toplam 11 milyon 977 bin 563 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 329 bin 138'e yükseldi.

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