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Dünya

Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 136’ya yükseldi

Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 binin üzerine çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:21:00 -
Kanada’da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 136’ya yükseldi

 

 

Kanada'da Federal Sağlık Bakanlığı, iki gün önce 5 bin 943 olan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölü sayısının 6 bin 136'ya çıktığını, vaka sayısının da 2 bin 64 artarak 80 bin 142’ye ulaştığını açıkladı. Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 40 bin 776 oldu. 

Kanada Tabipler Birliği Başkanı Sandy Buchman, ülkenin olası bir ikinci Kovid-19 dalgasına hazırlıklı olmadığını ve kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı ve yetersiz test sayılarının toplumu savunmasız bıraktığını söyledi. Kanada Senatosu Sosyal İşler Komitesinde konuşan Buchman, bazı iş yerlerinin açılmaya başlandığını belirterek ‘’Bunu yaparak kumar oynuyoruz. Bir sonraki adımda ne yapacağımıza karar vermek için yeterli testlere ihtiyacımız var. Çırpınıyoruz ama bence ikinci dalgaya tam olarak hazır değiliz." dedi. 

 

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