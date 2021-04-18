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Dünya Kanada'da koronavirüs vaka sayıları artıyor
Dünya

Kanada'da koronavirüs vaka sayıları artıyor

Kanada'da koronavirüs salgınında vaka sayısı hızla artmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 05:34:00 -
Kanada'da koronavirüs vaka sayıları artıyor

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde geçen hafta 23 bin 313 olan Kovid-19 ölümleri, 278 artarak 23 bin 591'e yükseldi.

Bakanlık verilerine göre aynı dönemde ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı da 55 bin 255 artarak 1 milyon 58 bin 652'den 1 milyon 113 bin 907'ye çıktı.

Bakanlık salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşenlerin sayısını da 1 milyon 3559 olarak duyurdu.

Ülke genelindeki sağlık kuruluşlarında bugüne dek 29 milyon 813 bin 864 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Kanada’da bugüne kadar toplam 9 milyon 775 bin 267 kişiye ilk doz Kovid-19 aşısı uygulanırken, ülke genelinde tam aşılama uygulanan kişi sayısı da 880 bin 60 oldu.

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