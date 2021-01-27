  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kanada’da geliştirilen koronavirüs aşısının testlerine başlandı
Spor

Kanada’da geliştirilen koronavirüs aşısının testlerine başlandı

Kanada’da koronavirüse karşı geliştirilen bir aşının klinik denemelerine başlandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 04:46:00 -
Kanada’da geliştirilen koronavirüs aşısının testlerine başlandı

Aşıyı geliştiren Toronto merkezli Providence Therapeutics isimli biyoteknoloji şirketinin Üst Yöneticisi Brad Sorenson, basına yaptığı açıklamada, PTX-COVID19-B adı verilen aşının ilk aşamada 60 yetişkin gönüllüye uygulandığını söyledi.

Uygulamanın üç kez tekrarlanacağını belirten Sorenson, "Aşılar, vücutta bağışıklık tepkisini tetiklemek için tasarlanmıştır. Şirketimizin ürünü bir mRNA aşısıdır ve Kanada'da halihazırda uygulanan Moderna aşısına benziyor’’ dedi.

Sorenson, klinik denemelerin ardından aşının seri üretimine geçeceklerini ve bunun için Calgary'de tesis satın aldıklarını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak kararı

Yeniden Refah Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, partisinin ittifak politikasına ilişkin çarpıcı bir ..
İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor
Dünya

İsrail’den yeni açıklama: Hedeflerimiz arasında Türkiye'de bulunuyor

İsrail'in Yunanistan Büyükelçisi Yossi Amrani, hedeflerinin Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek olduğunu söyledi.
Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü
Dünya

Somali'de operasyon! 7 tanesi öldürüldü

Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 7 militanın öldürüldüğü bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay