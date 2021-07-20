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Dünya Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu
Dünya

Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu

Kanada'nın British Columbia eyaletine bağlı Surrey kentinde bir kilise, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 13:09:00 -
Kanada'da bir kilise daha 'şüpheli' yangında kül oldu

Ülkedeki yatılı kilise okullarının bahçelerinde peş peşe çocuk mezarları bulunmasını takiben başlayan kilise yangınlarında, son iki ayda irili-ufaklı toplam 11 kilise yandı.

Polis ve itfaiye ekiplerinin "şüpheli" kaydı düştüğü yangınlarda kundaklama endişesi ön plana çıkarken, şu ana kadar bu nedenle tutuklanan ya da gözaltına alınan olmadı.

Surrey kentindeki St. George Kıpti Ortodoks Kilisesi'nde yerel saatle sabaha karşı 03.30'da başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı.

Surrey İtfaiye Teşkilatından Şef Yardımcısı Shelley Morris, "Şu anda yangının nedenini bilmiyoruz. Yangını tamamen söndürdükten sonra araştıracağız." dedi.

Surrey Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) birimi de geçen hafta kilisede bir kundaklama girişimi olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini doğruladı.

Bu arada, şüpheli yangınlara bugüne kadar Katolik kiliseleri maruz kalırken, ilk kez bir Ortodoks kilisesinde şüpheli yangın olayı yaşandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yerli liderleri, 1 Temmuz'da yaptıkları açıklamalarda, eski yatılı kilise okullarında mezarların bulunmasının ardından Katolik kiliselerini hedef alan kundaklama ve vandalizmin adaleti sağlamanın yolu olmadığını belirtmişti.

 

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