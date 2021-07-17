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Kanada'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 808 kişi öldü
Dünya Kanada'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 808 kişi öldü
Dünya

Kanada'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 808 kişi öldü

Kanada'da aşırı sıcaklar yüzlerce insanın ölümüne sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 21:14:00 -
Kanada'da aşırı sıcaklar sebebiyle 1 haftada 808 kişi öldü

British Columbia Adli Tıp Kurumu'nun, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin açıkladığı verilere göre 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

Kanada'da British Columbia Adli Tıp Kurumu, British Columbia eyaletini etkisi altına alan sıcak hava dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin istatistikleri güncelledi.

1 haftada 808 kişi hayatını kaybetti

Güncellenen verilerle birlikte 25 Haziran-1 Temmuz arasında aşırı sıcaklarla bağlantılı olarak toplam 808 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği ifade edildi.

Veriler geçici

Soruşturmalar ve otopsiler tamamlanmadığı için 808 ölümün kaçının doğrudan sıcaklıkla ilişkili olduğunu henüz tam olarak belirlenemezken, söz konusu verilerin geçici olduğu ve değişebileceği aktarıldı.

 

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