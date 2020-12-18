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Aktüel Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak
Aktüel

Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:14:11 -
Kanada viral enfeksiyonlara yönelik tedaviler için 9 milyar dolarlık yatırım yapacak

TORONTO (AA) – Kanada'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere viral enfeksiyonlara karşı tedaviler geliştirmek için 9 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklandı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını ile mücadeledeki son bilgileri paylaştı.

Trudeau, Kanada Ulusal Araştırma Konseyince tahsis edilen 9 milyar dolarlık fonun, ikisi Vancouver ve ikisi de Montreal'de olmak üzere viral enfeksiyonlar üzerine yeni tedavileri araştıran 4 ayrı firmanın çalışmalarında kullanılacağını söyledi.

Başbakan Trudeau, ülkedeki Kovid-19 aşılama kampanyasının devam ettiğini belirterek, "Pfizer bu ayın sonuna kadar 249 bin doz aşı teslim edecek. Ocak ayında da her hafta 125 bin doz aşı teslim alacağız. Daha önce yapılanlarla birlikte ocak ayı sonunda 375 bin kişinin çift doz aşısı tamamlanmış olacak." dedi.


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