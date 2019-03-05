Kanada ve Rusya arasında 'dolar/TL' atışması

Toronto merkezli yatırım bankası TD Securities'in liranın üçüncü çeyrekte dolar karşısında yüzde 40 kayıp yaşayarak 8,90'ı göreceği yönündeki raporunu değerlendiren Rus finans uzmanı Dmitriy Golubovskiy, Türkiye'ye yönelik bu seçici olumsuz tutuma katılmadığını söyledi.

TD Securities, üçüncü çeyrekte liranın dolar karşısında yüzde 40 kayıp yaşayarak 8.90'ı göreceğini iddia etti. Bloomberg International'da yer alan habere göre TD Securities cuma günü yayınladığı bir raporda genel piyasa beklentilerinin aksine liranın yeni bir kriz yaşayacağını öngördü.

"Gerçekçi değil"

Ünlü Rus analist ve dünya para piyasaları uzmanı Dmitriy Golubovskiy, Sputnik'e verdiği demeçte sadece Türkiye'ye yönelik yapılan bu tür seçici olumsuz tahminlerin gerçekçi olmadığını söyledi.

Golubovskiy, "Bu tür tahminler her zaman, bankanın küresel ekonomik durum hakkındaki düşüncelerinin ne olduğu bağlamında ele alınmalı. Piyasalarda her şey olabilir. Lira bu anlamda rubleyle benzerlik gösteriyor, yüksek kazançlı bir para birimi olup, yüksek faiz getirisi var, Türkiye'de enflasyon yüksek ve liranın volatilitesi büyük. Bunun kendiliğinden olmaması ise farklı bir konu. Eğer TD Securities yılın ikinci yarısı için tüm emerging markets segmentinde mali sıkıntılar olacağını öngörmüyorsa, ben Türkiye'ye yönelik seçici olumsuz tutuma katılamam" diye konuştu.

"Böyle bir şey olmayacak"

Kanada bankasının Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili tahminlerini yorumlayan Golubovskiy, şunları söyledi:

"TD Securities'in Türkiye'ye yönelik tutumunun ne derece uygun olduğunu söylemek için, diğerleriyle ilgili ne düşündüğünün de söylenmesi gerekir. Eğer sadece Türkiye'nin çökeceğini, fakat aynı zamanda Çin'in büyüyeceğini düşünüyorsa, böyle bir şey olmayacak. Çünkü gelişen piyasaların tüm segmenti kural olarak korelasyon içindedir (piyasalar birbirilerine bağlıdır). Eğer gelişen piyasalarda çöküş yaşanırsa, tüm segment çöker. Eğer banka yılın ikinci yarısında hepimizi kriz beklediği, doların tüm diğer dövizlere karşı güçleneceği, emtianın ve iş aktivitelerinin düşeceği yönünde bir senaryoya dayanıyorsa, böyle bir şey mümkün olabilir."

"Sadece TL'nin değer kaybetmesi düşük bir ihtimal"

Rus uzman, Türk Lirası'nda ciddi bir düşüşün, ancak gelişmiş piyasalardaki ekonomik durumun da kötüye gitmesiyle dünya genelinde ciddi bir ekonomik krizin yaşanması halinde mümkün olabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Eğer bulunduğumuz yılın ikinci yarısında Emerging Markets'te kriz olacağını ve Ruble, Brezilya Reali, Güney Afrika Randı dahil tüm para birimlerinin düşeceğini düşünecek olursak, Türk Lirası da düşer. Çünkü tüm bu para birimleri aynı düzen içinde yer alıyor. Bu ekonomiler kolayca yükselir ve kolayca düşer. Aralarında sadece Türkiye'nin düşme olasılığı çok düşük. Eğer tüm dünyada her şey yolunda gidiyormuş ve sadece Türkiye kötü durumdaymış şeklinde bir tablo çizecek olursak, bu düşük bir ihtimal."

"Türkiye dinamik bir ülke"

Son 10 yıl boyunca dünya ekonomisinde birçok ülkeye yansımış olan büyük bir krizin yaşanmadığına dikkat çeken uzman, ancak böyle bir krizin olması halinde 'Türkiye de dahil olmak üzere tüm gelişen piyasaların kötü durumda olacağını' kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye dinamik bir ülke ve olumlu küresel konjonktürde çok ilginç sonuçlar gösterebileceği gibi olumsuz koşullar altında da negatif dinamikler söz konusu olabilir."

"TL yılsonuna kadar toparlayabilir"

Yılın ikinci yarısında dünya ekonomisinde ekonomik sarsıntılar beklemediğini vurgulayan Golubovskiy, TD Securities'in aksine, dünya ekonomisinin iyiye gitmesi halinde Türk Lirası'nın da yılsonuna kadar toparlanabileceğini söyledi:

"Türkiye kolayca yükselebilen bir ülke. Eğer ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının sona ermesi ve ateşkes olması, Suriye'deki ve İran'ın etrafındaki durumun da normale dönmesi gibi olumlu senaryoyu ele alacak olursak, bu halde bölgesel riskler de düşmüş olur. Gelişmiş ekonomilerde oluşan paraların, yüksek karşılık arayışında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu diğer ülkelere aktığı zaman dünyada bir yatırım patlaması daha yaşanacak. O zaman sermaye girişi ve ekonomik büyüme olacak. Türkiye'deki dinamikler çok olumlu da olabilir. Lira getirisi yüksek bir para birimi ve bu tür dövizler hem aşağı hem de yukarı yönlü dalgalanabilirler. Böyle bir senaryoda, dünya konjonktürü uygun olursa ve gelişmiş ülkelerin para birimlerine yönelik talep yüksek kalırsa lira yılsonuna kadar toparlayabilir."