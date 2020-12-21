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Aktüel Kanada mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları durdurdu
Aktüel

Kanada mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-21 04:16:52 -
Kanada mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları durdurdu

TORONTO (AA) - Kanada, mutasyon riskli koronavirüs nedeniyle İngiltere'den uçuşları bu geceden itibaren durdurduğunu açıkladı.

Kanada Federal Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'tan Kanada'ya yolcu taşıyan uçuşların, bu gece yerel saatle 00.01 itibariyle süresiz olarak askıya alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada kısıtlamanın, güvenlik nedenleriyle kargo uçuşlarında ve halihazırda iniş yapmış uçakların ülkeden çıkışlarında uygulanmayacağı kaydedildi.

Karar, Başbakan Justin Trudeau başkanlığında bazı bakanların da katılımıyla yapılan Kanada Acil Müdahale Grubu Toplantısı sonrası alındı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, Başbakan Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, yaptıkları açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün, yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurmuştu. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı.

Mutasyona uğrayan virüsün, İngiltere'den sonra Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'da da görülmesi üzerine, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İngiltere'den ve bu ülkelerden uçuşları durdurmuştu.

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