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Ekonomi Kanada Merkez Bankası faiz arttırdı
Ekonomi

Kanada Merkez Bankası faiz arttırdı

Kanada Merkez Bankası politika faizini yüzde 0,50 oranında arttırdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:25:00 -
Kanada Merkez Bankası faiz arttırdı

Koronavirüs salgınının olumsuz şartları ile mücadele edilirken diğer yandan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ekonomiler üzerinde baskı oluşturdu.

Kanada Merkez Bankası politika faizini Ekim 2018'den bu yana beklentilere paralel bir hamleyle ilk kez artırarak rekor düşük yüzde 0,25 seviyesinden yüzde 0,50 seviyesine yükseltti.

Banka, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından artan belirsizlik rağmen daha fazla artırıma ihtiyaç duyulacağını açıklarken Nisan'da da artırıma gidileceğinin sinyallerini verdi.

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