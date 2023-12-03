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Dünya Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak
Dünya

Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Yeniakit Publisher
2023-12-03 17:33:00 - 2023-12-03 17:33:57
Kanada deniz karakol uçak ihalesini ABD'li şirket Boeing’e kaptırdı! Gündem oldu: Uçaklar peş peşe havalanacak

Kanadalı havacılık şirketi Bombardier o ihaleyi rakibni kaptırdı! Kanada’nın Deniz Karakol Uçağı ihalesini ABD’li Boeing şirketine kaptırdı. Kanada, P-8A Poseidon tedarik edecek.

Kanadalı havacılık şirketi Bombardier, Kanada’nın Deniz Karakol Uçağı ihalesini ABD’li Boeing şirketine kaptırdı. Kanada, P-8A Poseidon tedarik edecek.

Kanada’nın uzun süredir devam eden deniz karakol uçağı ihalesini Boeing’in P-8A Poseidon uçağı kazandı. Kanadalı havacılık devi Bombardier’in sunduğu Global 6500 iş jetinden geliştirilecek proje ise kabul edilmedi.

Boeing 737 uçaklarından geliştirilen P-8A’lar Kanada’da P-3 Orion’ların yerini alacak. Kanada 14’ü kesin 2’si de opsiyon toplam 16 uçak alacak.

Tolga Özbek’in haberine göre; 30 Kasım’da Kanada ile ABD Hükümeti arasında yapılan anlaşmaya göre teslimat 2026’da başlayacak. Her ay bir uçak teslimatı yapılacak.

Halen Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri, deniz karakol görevlerinde P-3’leri 1980’den bu yana kullanıyor. Kanadalıların CP-140 olarak adlandırdıkları uçakların emeklilik tarihi 2030.
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Toplam 10,4 milyar Kanada doları

Kanada, uçak alımı için çalışmalara geçen yıl başlamıştı. İhaleye Boeing P-8A, Bombardier da Global 6500 iş jetinden geliştirilen modeli sunmuştu. Proje için Kanada toplam 10,4 milyar Kanada Doları yani yaklaşık 7,7 milyar dolar olarak planlandı.

Son günlerde Kanada’da ibrenin P-8’e dönmesinin ardından Bombardier son bir adım atsa da başarılı olamadı. Bombardier hazırlanan teklifte iş jetinin alt bölümü ile kanat altında farklı mühimmatların konulması planlanıyordu.

Halen Bombardier’in Global serisi iş jetleri aralarında Türkiye’nin Hava-SOJ Projesi olmak üzere farklı özel görev platformu olarak geliştiriliyor.

P-8 pazarın en önemli oyuncusu oldu

Boeing 737NG modelinden geliştirilen P-8 halen ABD Donanması’nın standart deniz karakol uçağı haline gelerek P-3’lerin yerini aldı. Yeni nesil sistemlere sahip uçak, ayrıca 5’i gövde içi, 6’sı da dış noktalar olmak üzere AGM-84 H/K SLAM-ER, AGM-84 HARPOON, Mark 54 torpido atışı yapabiliyor.

P-8 kullanıcısı veya sipariş veren ülkeler arasında ABD’nin yanı sıra Almanya, Avustralya, Güney Kore, İngiltere, Hindistan, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda yer alıyor.

P-8 bugüne kadar açık kaynak verilerine göre farklı ülkelere 180 civarında tespit edildi.

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