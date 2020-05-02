Kanada: Akdeniz'deki helikopter kazasında kaybolan 5 NATO askerinin öldüğünü varsayıyoruz

Kanada Savunma Bakanlığı günlerdir süren arama kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamadığını belirterek, resmi olarak kayıp olan 5 askerin öldüklerine inandıklarını, bundan sonraki süreçte de işlemlerin bu doğrultuda yapılacağını duyurdu.

Söz konusu helikopterde bulunan 6 askerden birinin cesedine önceden ulaşılmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da çarşamba gününden beri devam eden arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını belirterek, "Kanada Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan 6 askerin kaybolması sebebiyle yas tutan insanlara ben de katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Sadece 1 askerin cesedine ulaşıldı

Cyclone Sikorsky CH-148 model helikopterin karıştığı kaza sonrası şimdiye kadar bulunan tek cesedin Asteğmen Abbigail Cowbrough'a ait olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz çarşamba günü tatbikattan dönen Kanadalı askerler, NATO savaş gemisi HMCS Fredericton Fırkateyni istikametinde giderken akşam 20:00 sularında radardan kaybolmuş ve biri hariç diğer isimlerin cesetlerine ulaşılamamştı.

İtalya kıta sahanlığındaki bir noktada meydana gelen arama kurtarma çalışmalarına Yunanistan ve İtalya harici Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de katılmıştı.