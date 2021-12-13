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Aktüel Kanaat önderi Tomor, dualarla uğurlandı
Aktüel

Kanaat önderi Tomor, dualarla uğurlandı

Sakarya’da verdiği vaazları ile tanınan ve Kovid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Tomor’u son yolculuğuna büyük bir kalabalık uğurladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:52:00 -
Kanaat önderi Tomor, dualarla uğurlandı

Tomor’un cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Ahmet Tomor, Erenler Merkez Mezarlığında toprağa verildi. Erbaş, törenin ardından yaptığı konuşmada, Ahmet Tomor Hoca’nın en iyi kul ve Hazreti Muhammed’e en iyi ümmet olmak için yaşadığını belirterek, “Onu örnek alan birer kul olarak yaşamayı, çocuklarımıza, onu iyi tanıtmayı Cenab-ı Allah nasip eylesin. Hepimize böyle hayat, ömür, bütün hastalarımıza şifalar, dertlilerimize devalar nasip eylesin” diye dua etti.

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