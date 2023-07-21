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Dünya Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!
Dünya

Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!

Yeniakit Publisher
2023-07-21 22:51:00 -
Kana doymayan Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması: Yeni bir savaş çıkması muhtemel!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile ilgili açıklamasında, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette Azerbaycan ile yeni bir savaş çok muhtemel" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Ermenistan ilişkileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada Azerbaycan ile yeniden savaşın çıkma ihtimalini yüksek olarak değerlendiren Paşinyan, "Bir barış anlaşması imzalanmadığı ve böyle bir anlaşma iki ülke parlamentosu tarafından onaylanmadığı sürece, elbette yeni bir savaş çok muhtemel" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’ın 5 maddelik teklifi!

İkinci Karabağ Savaşı’nın ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arabuluculuk yapıyor. İki ülke arasında barış anlaşmasının hazırlanması için Azerbaycan ilk adımı atarak, Ermenistan’a beş maddelik barış anlaşması teklifini yapmıştı. Ermenistan da bu teklifleri kabul etmekle birlikte barış görüşmelerine hazır olduğunu bildirmişti. Ancak yapılan görüşmelerden henüz bir sonuç çıkmadı.

Azerbaycan, Ermenistan’a sunduğu 5 maddelik barış anlaşması teklifi devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması; devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi; birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak; sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması; ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında işbirliği konularını içeriyor.
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