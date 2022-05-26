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Gündem Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'canlı bomba' paniği! Etkisiz hale getirildi
Gündem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'canlı bomba' paniği! Etkisiz hale getirildi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne saldırmak isteyen canlı bomba polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 17:35:00 - 2022-05-26 18:15:19

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, ’üzerimde bomba var’ diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri incelemesini sürdürüyor. Şahsın bıraktığı poşetin ise fünye ile patlatılması bekleniyor.

Üzerinde bomba tespit edilmedi

Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

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