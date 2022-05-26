Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 'canlı bomba' paniği! Etkisiz hale getirildi

Gaziantep’te Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek, ’üzerimde bomba var’ diyen şahıs polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilirdi.

Olayın ardından özel kıyafetlerini giyen bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yaptı. Üzerinde kablo tespit eden bomba imha ekipleri incelemesini sürdürüyor. Şahsın bıraktığı poşetin ise fünye ile patlatılması bekleniyor.

Üzerinde bomba tespit edilmedi

Üzerinde bomba olmadığı tespit edilen şahıs yapılan aramanın ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Şahsın üzerinde ve yere bıraktığı poşette herhangi bir patlayıcı maddeye ulaşılmadı.

Öte yandan ise Gaziantep Valisi Davut Gül ve Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ da olay yerinde inceleme yaptı.

Ayrıntılar geliyor...