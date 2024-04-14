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Gündem Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Gündem

Kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-14 13:35:00 - 2024-04-14 13:35:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristin, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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