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Kan tahlili yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli

Hastalandığımızda hemen hastalığımızın teşhisi için doktora gideriz. Doktor muayene eder ve ilk olarak kan tahlili ister. Hastalığımızın doğru teşhisi için kan tahlili sonuçları oldukça hayati öneme sahip. Peki Kan tahlili yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Kan tahlili için açlık tokluk önemli mi? Kan tahlili vermeden önce su içilir mi, kan tahlilinden önce kahve içilir mi? İşte kan tahlili için bilinmesi gerekenler…

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:50
Kan tahlili yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli

Hastalandığımızda hemen hastalığımızın teşhisi için doktora gideriz. Doktor muayene eder ve ilk olarak kan tahlili ister. Hastalığımızın doğru teşhisi için kan tahlili sonuçları oldukça hayati öneme sahip. Peki Kan tahlili yaptırmadan önce nelere dikkat edilmeli? Kan tahlili için açlık tokluk önemli mi? Kan tahlili vermeden önce su içilir mi, kan tahlilinden önce kahve içilir mi? İşte kan tahlili için bilinmesi gerekenler…

Kan tahlili vermeden önce neler yapılmalı, neler yapılmamalı?

Öncelikle kan tahlili verirken, yapılan tetkiklerden doğru sonuç alınabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı önemli ayrıntılar bulunmaktadır. Örneğin; açlık – tokluk durumu, kanın verilme zamanı, sigara ve alkol kullanımı, çay, kahve veya gazlı içeceklerin tüketilmesi, öncesinde herhangi bir ilaç kullanımı, kişinin stres durumu, yapılan fiziksel aktiviteler veya egzersizler gibi faktörler kan tahlili sonuçlarını etkilemektedir.

Hastanın, kan tahlili vermeden önce, yarım saat kadar bir süre dinlenmesinin, günlük yorgunluğunu ve stresini azaltmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Bunun dışında hastalar kan tahlili vermeden önce, sabah kan verecekse akşam yemeğinden sonra bir şey yememeli, sigara – alkol kullanmamalıdır. Özel tetkikler dışında, diğer tetkiklerin tamamında 10- 12 saat açlıktan sonra kan tahlil vermesi daha uygundur. Hastanın sürekli kullanılan bir ilacı varsa, bununla ilgili tahlilden önce doktoruna danışmalıdır. Ayrıca uzmanlara göre, kan vermeye gitmeden birkaç gün öncesinde, ağır yemeklerden kaçınılması gerektiği ve normal hafif yemeklerin tercih edilmesinin daha doğru olacağı görüşü hakimdir.

Kan tahlili yaptırmadan önce kaç saat aç kalınmalı? 

Kan tahlili vermeden önce yapılması gerekenler hususunda, ilk akla gelen açlık – tokluk durumudur. Aç olunması gereken testlerde, açlık kan şekeri, şeker yükleme testi, açlık insülini, c-peptid, parathormon, trigliseridler, leptin, lipoprotein, serbest yağ asitleri gibi kan vermeden önce geceden bir şey yenmemelidir. Buna dikkat edilmesinin en önemli sebebi, yemek sonrasında oluşabilecek, kan değerlerindeki değişikliklerin olmasıdır. Bu durum, tetkikin yanlış sonuçlanmasına neden olmaktadır.

Başka bir husus ise, kan tahlili vermeden önceki aşırı stres durumudur. İnsan vücudunda bazı hormonların aşırı stres halinden etkilendiği gözlemlenmektedir. Aşırı stresli olunan zamanlarda, özellikle kortizol, plazma katekolaminleri gibi hormonların değerleri değişkenlik gösterebilir ve bu da tahlil sonucu açısından doğru olmaz. Hasta, kan tahlili vermeden önce stresten uzak, sakin ve dinlenmiş olarak tetkiklerini yaptırmalıdır.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:50
  1. kan vermeden önce su icilebilir mi
  2. kan tahlilinden önce kahve içilir mi
  3. kan tahlilinden önce alkol almak
  4. sigara kan tahlilini nasıl etkiler
  5. d vitamini tahlili aç karnına mı yapılır
  6. şeker ölçümünden önce su içilir mi
  7. kan tahlili geçerlilik süresi
  8. kan tahlili değerleri
  9. kan tahlili normal değerleri
  10. kan tahlili yorumlama
  11. kan tahlili yaptırmak
  12. kan tahlili sonucu
  13. tahlil sonuçları değerlendirme
  14. kan tahlili aç karnına mı yapılır
  15. kan tahlili kaç ayda bir yapılır

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