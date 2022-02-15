Sağlık sorunları ya da rutin kontroller için tahlil verenler sonuçların ne zaman çıkacağını araştırıyor. Peki, kan tahlilleri kaç gün içerisinde çıkar?

Kan tahlili sonuçları kaç günde çıkar? E devlet tahlil sonucu

Kan ve idrar tahlili sonuçlarını öğrenmek isteyenler ortalama kaç gün beklemeleri gerektiğini merak ediyor. Devlet, üniversite, özel hastane veya sağılık ocaklarında tahlil verilebiliyor. Tahlil sonuçları genellikle 1-2 gün içerisinde çıkabiliyor. Bazı özel testler ise daha uzun sürede neticelenebiliyor. Özel hastanelerde ise yoğunlukla ilgili olarak sonuçlar aynı gün de çıkabiliyor. Hastanelerde ise genelde ertesi gün tahlil sonuçları çıkabiliyor.

Sağlık ocaklarında kan tahlili sonuçlarının ertesi güne çıkması için örneklerin 13.00’e kadar verilmesi gerekiyor. Şayet Cuma günü kan verilirse sonuçlara pazartesi günü erişilebiliyor.

Devlet hastanesi ya da sağlık ocaklarında tahlil verenler sonuçlara e-Devlet ve e-Nabız üzerinden ulaşabilirsiniz. Menü kısmında bulunan tahlil sonuçları seçeneği üzerinden sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

Üniversite hastanesinde verilen testlerin sonuçlarına ise söz konusu hastanenin web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bazı özel hastaneler de resmi web siteleri üzerinden sonuç sorgulama imkanı veriyor.

Üniversite hastaneleri ya da özel hastanelerde örnek verdiyseniz; tahlil sonuçlarını görüntüleyebilmek için barkodlarınızı kaybetmemeniz gerekiyor.