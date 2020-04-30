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Kan stokları kritik seviyenin altına indi! Kızılay çağrı yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yurt genelinde kan stoğunun kritik seviyenin altına düştüğünü duyurarak, kan bağışı çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 00:04:00 -
Kan stokları kritik seviyenin altına indi! Kızılay çağrı yaptı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından 'Çok acil duyuru' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Yurt genelinde kan stoklarımız kritik seviyenin altına düştü Covid-19 salgını ve ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var" diyerek, kan bağışı noktalarını paylaştı.

 

 

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