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Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Kurban Bayramı tüm İslam coğrafyasında büyük bir coşkuyla idrake diliyor. Kurban ibadeti için kurbanlıklar kesilmekte. Kurban kesilirken pantolanlara, gömleklere kan bulaştı. Peki kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesi kumaştan nasıl çıkar? Kan lekesi nasıl temizlenir?

13 Ağustos 2019 Salı 17:12
Kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesi kumaştan nasıl çıkar?

Kurban Bayramı tüm İslam coğrafyasında büyük bir coşkuyla idrake diliyor. Kurban ibadeti için kurbanlıklar kesilmekte. Kurban kesilirken ya da kurban etleri pay edilirken, pantolanlara, gömleklere kan bulaştı. Peki kan lekesi nasıl çıkar? Kan lekesi kumaştan nasıl çıkar? Kan lekesi nasıl temizlenir?

- Kan üzerindeki kıyafete bulaştığında yapmanız gereken en kolay yöntem, kıyafeti 40 dakika soğuk suyun altında bekletmektir. Eğer kıyafet beyazsa soğuk suyun içine bir miktar çamaşır suyu ekleyebilirsiniz. 

 Eğer kan lekesi bulaşan kıyafet renkliyse onun için farklı bir yol denemeniz gerekiyor. Bir miktar nişasta ve suyu macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın ve lekeli bölgeye sürün. Nişasta kuruduktan sonra çitileyerek çıkarın. 

- Sudan çözdüğünüz aspirini kan lekesinin üzerine koyun ve çitileyerek bölgeyi temizleyin. 

- Kan koltuğunuza bulaştıysa buradan lekeyi çıkarmak için oksijenli su kullanabilirsiniz. Eğer leke hala çıkmadıysa amonyak lekenin çıkmasını sağlayabilir. 

Kan lekesi çıkarmanın püf noktaları

Kurumuş kan lekesini çıkarmak için vereceğimiz çözüm önerilerimizi adım adım takip ederek uygulayabilirsiniz.

Öncelikle lekenin bulaştığı eşyamızı soğuk suyun içinde 20 dakika beklettikten sonra zeytinyağlı sabunla çitileyerek yıkayabilirsiniz. Eğer koltuk, halı gibi eşyalarınızda kurumuş bu leke varsa lekeli bölgeye buz kompresi yaptıktan sonra sabunlu suyla silebilirsiniz.

Kurumuş kan lekesi için diğer bir çözüm yolu ise, bir litre suyun içine 2-3 yemek kaşığı amonyak ilave edip bu suyla lekeli bölgeyi silmektir.

Diş macunu kullanmakta kurumuş lekeler için en iyi yollardan biridir. Bunun için, lekeli bölgeye bir miktar diş macunu sürüp yaklaşık 15 dakika bekleyin ve temiz bir bezle silin. Kısa süre içinde bu leke kaybolacaktır.

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:12
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