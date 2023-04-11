  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti
Gündem

Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-11 15:11:00 -
Kan kaybetmeye devam ediyor! İYİ Parti'de Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman istifa etti

Başını terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun ortaklarından İYİ Parti'de Kırklareli milletvekili adayı Hilmi Kahraman, adaylıktan istifa etti.

Meral Akşener'in idaresindeki İYİ Parti 14 Mayıs seçimleri öncesi kan kaybetmeye devam ediyor.

Son istifa haberi Kırklareli'den geldi. İYİ Parti'nin 3'üncü sırada milletvekili adayı gösterdiği Hilmi Kahraman'ı istifa ettiğini açıkladı.

Kahraman, yazılı açıklamasında, "3 Mart'ta; bize adaylık konusunda dayatma yapılıyor deyip masadan kalkan iradenin, Kırklareli'de aday adayı dahi olmayan bir kişiyi aday olarak dayatması kabul edilemez ve doğru değil. Halkımıza, teşkilatlarımıza ve tüm adaylarımıza yapılan haksızlığa işaret etmek için İYİ Parti Kırklareli milletvekili adaylığımdan istifa ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısı ne ise onun olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kırklareli'de İYİ Parti, milletvekili adaylığı için 1'inci sırada Türker Yörükçüoğlu, 2'nci sırada Sibel Pişkin ve 3'üncü sırada Hilmi Kahraman'ı göstermişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu
Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

Ekonomi

Altın alacaklar ve satacaklar dikkat! Altın Uzmanı Hatice Kolçak tarih verip duyurdu

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama
Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

Gündem

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı
AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

Gündem

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23