Kan, ihanet, şiddet ne ararsan HDP’de

Yavuz Selim İstanbul

Terörle arasına mesafe koymayan, Kandil’le irtibatını koparmayan, bölücü hayallerinden vazgeçmeyen HDP’yi “her evden bir oy” stratejisiyle TBMM’ye taşıyan CHP, şimdi de “ama oy alıyorlar” diye savunup iktidar ortağı yapmaya çalışıyor. Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP’ye iktidar olmaları halinde bakanlık verileceğini, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Gürsel Tekin üzerinden itiraf eden CHP’nin gizli aşkı HDP, hain emellerinden vazgeçmediği gibi ihanetin dozajını son dönemde daha da artırdı.

Her taşın altında onlar var

Kanlı katil Demirtaş üzerinden “Çözüm için Öcalan yetkilidir” naraları atan, vekilleri dağdaki PKK’lı teröristlerle boy boy fotoğraf veren, firar etmek üzereyken yakalanınca da “bu memleketi başınıza yıkacağız” tehdidi yönelten HDP’liler, İstanbul’un göbeğinde ‘Apo’ya özgürlük’ eylemi yapma cüreti gösteriyor, ‘biji serok Apo’ sloganları atıyor, milletvekilleri ise polis yumrukluyor. Canlı yayınlarda “PKK terör örgütü müdür” sorusuna “Evet” diyemeyen HDP’nin vekil bozuntuları, milli bayramlara katılmıyor, Meclis’te sınır ötesi tezkerelerin hepsini reddiyor. Kandil’den para desteği aldığı teröristlerin itiraflarına dahi yansıyan HDP, seçim öncesi büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan hainin örgüte katılmadan önceki ana durağı olduğu ifşaatları kamuoyuna yansıyor.

HDP’nin sabıkası kabarık

Zillet Masasının bakanlık vererek iktidar ortağı yapmayı planladığı HDP’nin son 3 aylık rezillik karnesi:

l 6 Eylül 2022: Terör hükümlüsü olarak cezaevinde yatan HDP’li Selahattin Demirtaş, “Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir” dedi. HDP resmi Facebook sayfasından da yayınlanan bu açıklama, daha sonra apar topar silindi.

l 2 Eylül 2022: PKK’lı terörist Volkan Bora ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından dokunulmazlığı kaldırılan ve ortadan kaybolan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul’da yakalandı. Yurt dışına firar etme hazırlığındayken enselenen HDP’li Semra Güzel, kılık değiştirmiş vaziyette bulundu.

“Memleketi başınıza yıkacağız!”

l 3 Eylül 2022: HDP’nin Van Milletvekili Sezai Temelli, PKK’lı teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından yurt dışına kaçarken yakalanan HDP’li Semra Güzel’in tutuklanması üzerine tepki açıklaması yaparak, “Diyarbakır vekilimizi zulümle gözaltına alarak düşmanlığınızı bir kez daha gösterdiniz. Diyarbakır’ın size sözü olsun, bu memleketi başınıza mutlaka yıkacağız” tehdidini yöneltti.

l 6 Eylül 2022: PKK’nın talimatıyla büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu’nun örgüte katılmadan önce HDP’ye üye olduğu, 3 yıl boyunca HDP binasına gidip geldiği, daha sonra örgüt kampına katıldığı belirlendi.

APO’ya özgürlük ve bakanlık

l HDP’nin İstanbul Kartal mitinginde PKK’lı teröristler “gerilla” diye tanımlandı, terör örgütüne ait marşlar söylendi. (10

Ağustos 2022)

l İstanbul Kadıköy’de HDP tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için düzenlenen yürüyüşte “Biji Serok Apo” sloganı atıldı. (12 Haz 2022)

l Kadıköy’deki aynı yürütüşte HDP’li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. HDP Milletvekili Saliha Aydemir ise bir polise yumruk attı.

Hâlâ ‘terör’ diyemiyorlar

l 20 Ağustos 2022: HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, katıldığı Youtube programında “PKK terör örgütü müdür” sorusuna, “Sen terör örgütü müsün değil misin, inanın ki bununla çözüm olmaz. Terör tanımı şeylere göre de değişebilir” ifadelerini kullandı.

l Hiçbir milli bayram törenlerine katılmayan HDP, 30 Ağustos törenlerinde de yer almadı. Hiçbir CHP’li bu duruma tepki göstermedi, İP’liler çıtını çıkarmadı.

l 21 Temmuz 2022: PKK’dan kaçarak teslim olan ve Kobani soruşturmasında ‘gizli tanık’ olarak ifade veren ‘Leheng Dersim Adil’ kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın Selahattin Demirtaş’a eş başkanlığı döneminde HDP’nin seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 16 milyon dolar gönderdiğini itiraf etti.

l 21 Haziran 2022: Karabağ, Suriye ve Irak tezkerelerine hayır oyu veren HDP, Libya’ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin uzatılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı tezkeresini de reddetti.