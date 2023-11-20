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Yerel Kan emicilere operasyon: 4 gözaltı
Yerel

Kan emicilere operasyon: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-11-20 19:47:00 -
Kan emicilere operasyon: 4 gözaltı

Kütahya’da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde tefecilik suçunun önlenmesine yönelik 2 aydır yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde il merkezinde bulunan 3 evde ve bir araca operasyon düzenledi. Evlerde ve araçta yapılan aramada 3 müştekiye ait olabileceği değerlendirilen şahısların bilgilerinin bulunduğu alacak verecek miktarlarını gösterir not kağıdı ele geçirildi. A.Y., Y.Y, M.Y. ve O.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde iletişim dinlemelerinde müşteki olabileceği değerlendirilen 14 şahıs tespit edilirken, müştekilerin gün içinde ifadelerinin alınması planlanıyor.
Şüpheli A.Y. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Y.Y, M.Y. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacak.

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