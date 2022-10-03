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Dünya Kan emicilerden ilk poz: Kraliçenin ölümünden sonra İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf
Dünya

Kan emicilerden ilk poz: Kraliçenin ölümünden sonra İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf

İngiltere’de kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ilk resmi fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Kral 3. Charles, Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 15:21:00 -
Kan emicilerden ilk poz: Kraliçenin ölümünden sonra İngiltere kraliyet ailesinden ilk resmi fotoğraf


İngiltere’de kraliyet ailesinden Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ilk resmi fotoğraf geldi. Fotoğrafta, Kral 3. Charles, Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Kate Middleton yer aldı.
İngiltere tarihinin 'en uzun süre tahtta kalan monarkı' olan Kraliçe 2. Elizabeth İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Böylece oğul Charles kral olurken eşi de Camilla da kraliçe oldu.
Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından kraliyet ailesinin dört üyesinden ilk portre geldi.
Fotoğrafta Kral 3. Charles, Kraliçe Camilla, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate Middleton yer aldı.
Buckingham Sarayı’nın resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafın 18 Eylül’de Buckingham Sarayı’nda çekildiği belirtildi.

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