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Sosyal Medya Kan donduran sözler! İsrailli şarkıcı bozuntusundan hayvanlık
Sosyal Medya

Kan donduran sözler! İsrailli şarkıcı bozuntusundan hayvanlık

Yeniakit Publisher
2023-10-16 16:19:00 - 2023-10-16 16:30:50

İsrailli şarkıcı Eyal Golan, siyonist zihniyetin ne kadar aşağılık bir hal alabileceğini gözler önüne seren mide bulandırıcı sözler sarf etti.

Hamas’ın Aksa Tufanı harekatıyla yaklaşık 100 yıldır kurmaya çalıştığı “Gücü sınırsız ülke” algısı yerle bir olan İsrail, Hamas ile karada savaşmak yerine Gazze’deki sivil yerleşim yerlerini bombalayarak soykırım yapıyor.

Dünya bu katliamı sadece izlemekle yetinirken, rezil rüsva olan siyonistlerin ne kadar aşağılık, rezil bir zihniyete sahip oldukları her geçen gün daha net ortaya çıkıyor.

Kamuoyu, terör devleti İsrail’in fosfor bombası kullandığı gerçeğini konuşurken, İsrailli şarkıcı Eyal Golan Gazze’deki Müslüman Filistinlilere dair mide bulandırıcı sözler sarf etti.

Golan, “Gazze yok edilmeli. Bunlar hayvan.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hüseyin

Bu şarkıcı bozuntusu hayvan bile olamaz; ancak … oğlu … olur.
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