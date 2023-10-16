Kan donduran sözler! İsrailli şarkıcı bozuntusundan hayvanlık

Hamas’ın Aksa Tufanı harekatıyla yaklaşık 100 yıldır kurmaya çalıştığı “Gücü sınırsız ülke” algısı yerle bir olan İsrail, Hamas ile karada savaşmak yerine Gazze’deki sivil yerleşim yerlerini bombalayarak soykırım yapıyor.

Dünya bu katliamı sadece izlemekle yetinirken, rezil rüsva olan siyonistlerin ne kadar aşağılık, rezil bir zihniyete sahip oldukları her geçen gün daha net ortaya çıkıyor.

Kamuoyu, terör devleti İsrail’in fosfor bombası kullandığı gerçeğini konuşurken, İsrailli şarkıcı Eyal Golan Gazze’deki Müslüman Filistinlilere dair mide bulandırıcı sözler sarf etti.

Golan, “Gazze yok edilmeli. Bunlar hayvan.” ifadelerini kullandı.