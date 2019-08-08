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Kan donduran plan! Sınıra 6 bin DEAŞ'lı terörist yığılıyor

Türkiye, Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarını yok etme konusunda kararlı mesajlar verirken ABD-PKK ittifakı yine DEAŞ kartına sarıldı. PKK elebaşları Hol, Rukban, El Ömer, Deyrizor ile Baguz kamplarında tutulan ve sayıları 6 bine ulaşan DEAŞ’lıları "Ailelerinizi serbest bırakacağız" diyerek silahlandırılıp Türkiye sınırına gönderiliyor.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
Kan donduran plan! Sınıra 6 bin DEAŞ'lı terörist yığılıyor

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik kararlı mesajları ile panikleyen terör örgütü PKK/YPG yine DEAŞ kartına sarıldı. Zeytin Dalı harekatında hapishanelerdeki DEAŞ’lıları ön cephelere süren, bombalı saldırılar düzenleten terör örgütü, yine aynı planı devreye aldı.

Sınıra gönderilecek

PKK, Hol, Rukban, El Omar, Deir El Zor ve Baguz kamplarında tutulan ve sayıları 6 bine ulaşan DEAŞ’lıyı Türkiye’ye karşı savaşmaya zorluyor. Kampları gezen örgüt elebaşları “Ailelerinizi serbest bırıkacağız” diyerek ikna ettiği DEAŞ’lıları silahlandırarak Türkiye sınırına sevk ediyor.

Avrupa’yı tehdit ettiler

Terör örgütü, Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı kışkırtmak için de yine DEAŞ kullanıyor. Uluslararası basına konuşan örgüt elebaşları “Türkiye operasyon başlatırsa DEAŞ’la mücadale biter” diyerek Avrupa’yı tehdit ediyor. Örgütün sözcülerinden Lokman Ehme, “DEAŞ tehlikesi hala bitmedi. Olası bir saldırı durumunda bölgedeki cezaevleri ve kamplarda tutulan DEAŞ’lılar ile aileleri tüm dünya için tehdit oluşturabilir. Olası bir saldırı ile DEAŞ’lılar kaçabilir” iddiasında bulundu. Kandil’deki teröristbaşı Cemil Bayık da tehdidi bir adım öteye taşıdı. Bayık, “DEAŞ toparlanır ve vahşi yöntemlerini yeniden kullanmaya başlar” ifadelerini kullandı.

Nakliyat sürüyor

Öte yandan bugüne kadar terör örgütüne en az 25 bin TIR dolusu silah ve mühimmat teslim eden ABD sevkiyata hız verdi. ABD, son 5 günde Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye iki ayrı konvoy gönderdi. Yerel kaynaklar Semalka kapısı üzerinden giriş yapan 350 tırın zırhlı araç ve ağır silah yüklü olduğu belirtildi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:27
  1. IŞİD
  2. Türkiye
  3. Fırat’ın doğusu

YORUM YAZ

  • abdullahabdullah48 dk önce
    BU ALÇAKLARA GÜVEN OLMAZ, "BİRLİKTE YÖNETELİM" DEYİŞİNDE BİR KANCIKLIK YAPMAK İÇİN PUNDUNA GETİRMEYİ BEKLEDİĞİ ANLAŞILIYOR.... ama bir mehmetçiğin burnu kanamadan bu işin diplomasi+askeri başarı ile bu aşamaya getirilmesi büyük başarıdır... BURASI DEPLASMAN ONLAR İÇİN, BURANIN KURALLARINI BİZ BİLİRİZ, ALÇAKLARI DA ONLARLA BİRLİKTE GÖMERİZ MEMLEKETLERİNE TABUT İÇİNDE GÖNDERİRİZ!!!! Blackwater/ABD PARALI ASKERLERİNDEN OLUŞAN DEAŞ MASKESİNİ DE CİĞERİNİ DE YIRTIP RESMİ ABD LİLERİN ELİNE VERİRİZ!!!
  • MENSURE SUSMAZMENSURE SUSMAZ48 dk önce
    gebermeye gelsinler bakalım. pislikler.
  • SelcukSelcuk50 dk önce
    Türkiye firatin dogusunda tekrar ABDnin dumen suyuna girmesiyle son fırsatı da kaçırdı..herkese geçmiş olsun ..böylece Akpartinin de bir halt edemeyecegini geç de olsa anladik...
  • Mesut SarpMesut Sarp51 dk önce
    Bu Amerikanın PKK ile bilmem kacincı oyunu Reiz Amerikanın neyine güvendinde devriye anlaşması yaptın. Tamam onlarıda vururuz ama.yazık degil mi bu arada gidecek civan genclerimize, varken bu sorunu küllüm ezip gecip sona erdirmek. Hani bir gece ansızın gidiyoduk!
  • HarunHarun58 dk önce
    Tsk uyuma vur vur vur DÜŞMANI EZ GEC

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