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Aktüel Kan donduran olay: Odacı acı gerçeği ortaya çıkardı! 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Aktüel

Kan donduran olay: Odacı acı gerçeği ortaya çıkardı! 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2024-08-26 20:15:00 -
Kan donduran olay: Odacı acı gerçeği ortaya çıkardı! 18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Türkiye'nin birçok ilinde acı haberler gelmeye devam ederken kan donduran olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde yaşandı kötü bir haber haber geldi. Odacı acı gerçeği ortaya çıkardı!

Samsun’da 18 yaşındaki genç evindeki yatağında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde yaşandı. Babasıyla birlikte kaporta dükkanında çalışan 18 yaşındaki Mertcan Odacı'dan uzun süre ses çıkmayınca yakınları odasına girdi. Odacı, yatağında ölü bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Gencin cansın bedeni savcının olay yerinde incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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