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Kan donduran olay! Müşteriyi pişirip yemeğe koydular

Asya ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta vejetaryan bir lokantada, mekanın sahibiyle tartışan bir müşterinin öldürülüp pişirilerek müşterilerin yemeklerine kıyma şeklinde servis edildiği ortaya çıktı.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:59
Kan donduran olay! Müşteriyi pişirip yemeğe koydular

Gözde turizm ülkesi Tayland'ın başkenti Bangkok'ta kan donduran bir olay yaşandı.

Sebze ağırlık yemekleriyle bilinen bir lokantada bazı müşterilerin yemeğin içinde et bularak resmi makamlarla iletişime geçmesi korkunç bir cinayeti ortaya çıkardı.

Yapılan incelemeler sonucunda lokanta sahibinin bir müşteriyle kavga ederek öldürdüğü ve daha sonra yaptığı yemeğin içine kıyma halinde ekleyerek hem ortadan kaldırmaya hem de para kazanmaya çalıştığı belirlendi.

Yemeğe 'kıyma' olarak eklemişler

Son dönemde Türkiye'den de çok sayıda turisti ağırlayan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta akıllara durgunluk veren bir olay tamamen tesadüf eseri ortaya çıktı. Kentin popüler noktalarından birinde vejetaryen mutfağından yemeklerle bilinen bir lokantaya gidenler, kendilerine servis edilen noodle'ın içinde kıyma olduğunu fark etti. Durumu yerel makamlara ileten ve şikayette bulunan müşteriler tepki gösterirken yetkililer bir soruşturma başlattı.

Mekan sahibiyle kavga etmiş

Soruşturma sırasında yemeklere katılan eti inceleyen uzmanlar, müşterilere servis edilen yemeğin ne tavuk ne de dana eti olduğunu duyurdu... Lokantada servis edilen yemek bir insana aitti!

Soruşturmayı derinleştiren yetkililer lokantanın arka tarafındaki lağım çukurunda 61 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden buldu. Araştırma devam ederken, 61 yaşındaki adamın lokantanın müdavimlerinden Prasit Inpathom olduğu belirlendi. En son 21 Ekim'de lokantada görülen Prasit'in, lokantanın sahibiyle kavga ettiği ortaya çıktı. Uzmanlar adamın vücudunda darp izi ve çok sayıda bıçak darbesi olduğunu açıkladı.

Kaç kişiye servis edildiği belli değil

Yerel basın bu olaya büyük bir ilgi gösterirken, lokantanın sahibinin cesetten kurtulmak için cesedi pişirerek müşterilere servis ettiği ve cinayetten sonra kaçtığı belirlendi. Yetkililer kaç müşteriye insan eti verildiğinin henüz bilinmediğini çünkü cesedin birçok parçaya ayrıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 14:59
  1. Tayland'ın başkenti Bangkok
  2. noodle
  3. Prasit Inpathom
  4. Tayland
  5. Bangkok

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