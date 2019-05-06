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Kan donduran olay! Kafasını kesip futbol oynadılar, ama mahkemede...

Rusya’nın Sverdlovsk şehrinde 1 kişinin kafasını keserek futbol oynayan 2 kişi mahkeme tarafından sadece 12 yıl ceza alınca, Ruslar mahkeme kararına büyük tepki gösterdi.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
Kan donduran olay! Kafasını kesip futbol oynadılar, ama mahkemede...

Rusya'da kestikleri insan kafasıyla futbol oynayan iki kişiye, çıkarıldıkları mahkeme tarafından sadece 12 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yaşanan olayda 2 kişi 36 yaşındaki Oleg Tyulkin’i vahşice öldürerek önce kafasını kestiler, sonra vücudunu parçalara böldüler. Gece işledikleri cinayetin fotoğraflarını çekip internette arkadaşlarına gönderen caniler sabah olunca Sverdlovsk şehrinde bulunan bir boş arazide kestikleri kafayla futbol oynamaya başladılar. Araziye gelen küçük çocuklar canilerin bir kafayla oynadıklarını görünce araziden kaçarak büyüklerine durumu anlattı. Olay polise bildirildikten sonra polis ekipleri arazideki şahısları gözaltına aldı, kesik başı ise adli tıp merkezine götürdü.

Mahkeme sadece 12 yıl verdi

Polis kesik başı adli tıp merkezine gönderdikten sonra canilerin evine yaptıkları baskında cesedin diğer organlarını parçalanmış halde buldu. Cinayeti işleyenler üzerinde yapılan incelemede cinayet sırasında uyuşturucu kullandıkları ve tuzak kurarak başka bir arkadaşlarını çağırarak vahşice öldürdükleri anlaşıldı. Yakalandıktan sonra cezaevine konulan şahıslar mahkemeye çıkarıldı. Şahıslar uyuşturucunun etkisiyle cinayet işlemiş olabileceklerini ama cinayeti işlediklerini hatırlamadıklarını söyledi. Savunmaların ardından mahkeme cinayeti işleyenler hakkında 12 yıl hapis cezası verdi. Bu haber tüm Rusya’da tepkiyle karşılaşınca şahısların cezalarının temyiz edilmesi ve adil ceza almaları için çalışmalar başlatıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 17:00
  1. Rusya
  2. Sverdlovsk şehri
  3. kan donduran cinayet
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