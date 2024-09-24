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Yerel Kan donduran olay! Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı
Yerel

Kan donduran olay! Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Kan donduran olay! Çöpe atılan poşetten bebek cesedi çıktı

Kan donduran olay, Mersin'in Mut ilçesinde yaşandı. Atık toplayan bir vatandaş tarafından çöp konteynerine poşet içerisinde atılmış bebek cesedi bulundu. Bebeğin yeni doğmuş olduğu ve boğularak öldürüldüğü öğrenildi.

Mut ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Meydan Caddesi'nde atık madde toplayan 50 yaşındaki Cennet Bülbül, çöp konteyneri içerisini karıştırırken kanca taktığı poşette beze sarılı bir bebeğin cansız bedeni ile karşılaştı.

YENİ DOĞMUŞ

Bülbül'ün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yeni doğduğu değerlendirilen bebeği atan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"BEBEĞİ BOĞMUŞLAR"

Bebeğin cansız bedenini bulan Cennet Bülbül, "Çöp karıştırıyordum, çengelle poşeti kaldırırken gövdesi yan tarafa doğru düştü. Ben de 112 Acil Komuta Merkezini aradım 'bebek ölüsü' var dedim. Onlar da geldi, baktı 'bebeği boğmuşlar' dedi" diye konuştu.

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