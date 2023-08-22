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Kan donduran ihmal

Yeniakit Publisher
2023-08-22 18:25:00 -
Kan donduran ihmal

Tekirdağ'da babasının ruhsatsız silahıyla oynarken tabancanın ateş almasıyla kanlar içinde kalan 9 yaşındaki çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor.

Çerkezköy ilçesinde babasının ruhsatsız silahını oyuncak zannederek oynamaya başlayan 9 yaşındaki Fırat Ceyhun Ö, tabancanın ateş almasıyla karnından vurularak ağır yaralandı.

Silah sesini duyan anne ve baba, minik çocuğu yerde kanlar içerisinde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine kaldırılan minik Fırat, yaşam savaşı veriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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