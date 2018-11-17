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Kan donduran ifade: Cinayeti zevkten işledim

Silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden biri, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi

17 Kasım 2018 Cumartesi 07:38
Kan donduran ifade: Cinayeti zevkten işledim

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a iş yerinde de saldırı düzenledi. Saldırının ardından Yusuf Candar hastaneye kaldırılırken oğlu Yavuz Candar olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre; olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolden geçirildi.

Hastane çıkışı basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna zanlılardan Kahraman A.'nın, "Cinayeti zevkten işledim" demesi dikkat çekti. Yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar emniyete götürülülen zanlıların, adliye sevk edilmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 07:38
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