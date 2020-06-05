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Aktüel

Kamyonun, minibüse çarpma anı kameralara yansıdı

Tokat’ta, kamyonun tarım işçilerinin bulunduğu minibüse çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:14:03 -
Kamyonun, minibüse çarpma anı kameralara yansıdı

Tokat’ta, kamyonun tarım işçilerinin bulunduğu minibüse çarptığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat-Turhal kara yolu hava limanı kavşağı yakınlarında park halinde bulunan A. T. idaresindeki 60 HN 431 plakalı minibüse, H.Ş idaresindeki 60 HS 779 plakalı kamyon arka tarafından hızla çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüste bulunan 2 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise benzin istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

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