Kamyonun çarptığı müstakil ev yıkıldı Kayseri’nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesi Erciyes yolunda kamyon sürücüsü, aracıyla müstakil eve çarptı. Kaza sonucu ev yıkılırken, ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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