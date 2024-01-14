'Kamyonla ceset taşınıyor' yalanı! Attıkları rezil iftira hakkında açıklama yapıldı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Merkezi tarafından yapılan sosyal medya açıklamasında, videoda görülen tırın içindeki nesnelerin, deprem sırasında sivil toplum kuruluşları ve bağışçılar tarafından gönderilen kamp çadırları olduğu vurgulandı. Bu çadırların hem yurt içinden hem de yurt dışından depremzedelere yardım amacıyla gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, görüntülerin İskenderun değil, Samandağ ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildiği tespit edildi. İddiaların tamamen yanlış olduğunu belirten açıklamada, "6 Şubat depreminin ardından Hatay İskenderun'da tır kasasında cesetler torbalarla taşındı." ifadesinin doğru olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Samandağ'ı da etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşların naaşlarının aile ve yakınlarına teslim edilerek defin işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve yanlış haberlere karşı etkili bir mücadele yürütme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarak, sosyal medyada yayılan yanıltıcı bilgilerle mücadelesini sürdürüyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO