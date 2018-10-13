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Kamyonetteki 172 kilo esrarı tarlaya atıp yaya kaçtı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulmak istenen kamyonetin sürücüsü M.D., kasadaki 172 kilo esrarı tarlaya atıp, yaya kaçtı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:31
Kamyonetteki 172 kilo esrarı tarlaya atıp yaya kaçtı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya kamyonetle esrar taşınacağı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekette geçen jandarma ekipleri, Viranşehir ilçe girişinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasına gelen plakası açıklamayan M.D.'nin kullandığı kamyoneti durdurmak istedi. M.D., kamyonetteki çuvallar içerisinde bulunan 172 kilo esrarı yol kenarındaki tarlaya atarak yaya olarak kaçtı. Jandarma 172 kilo esrar ile kamyonete el koydu. Ekipler, M.D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:31
  1. Diyarbakır
  2. Şanlıurfa
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. 172 kilo esrarı tarlaya attı

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