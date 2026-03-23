Kamyonette 42 bin hap ele geçirildi
Balıkesir’de polis ekiplerinin durdurduğu kamyonette 42 bin 600 sentetik ecza hapı bulundu. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 19 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada, 42 bin 600 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Kamyonetteki 2 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.