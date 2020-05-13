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Aktüel

Kamyonetiyle trafiğe çıkan 84 yaşındaki kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-13 12:19:47 -
Kamyonetiyle trafiğe çıkan 84 yaşındaki kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini kamyonetiyle trafiğe çıkarak ihlal eden 84 yaşındaki kişinin ehliyetine el konuldu, para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyahat yolcu belgesi olmayan, 65 yaş ve üzeri trafiğe çıkanlara yönelik yaptığı uygulamalara devam ediyor.

Bu kapsamda, Hasan Çelik'in (84) kullandığı 16 LP 949 plakalı kamyonet, Alantur mevkisinde durduruldu.

Kovid-19 tedbirleri hatırlatılarak 3 bin 150 lira idari ceza uygulanan Çelik'in ehliyetine el konuldu.

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