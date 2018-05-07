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Kamyonete çarpan ambulans devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Samed Yıldırım (24) yönetimindeki ambulansla kamyonete çarparak yan yattı. Kazada 6 kişi yaralandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:11
Kamyonete çarpan ambulans devrildi: 6 yaralı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırından aldığı 4 yaşındaki Suriyeli çocuğu Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Samed Yıldırım (24) yönetimindeki 71 BB 613 plakalı ambulans, Topbağazı kavşağında, Ali Ünal'ın kullandığı 31 BB 5578 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki 6 yaşındaki Büşra Cemre Ünal'ın yanı sıra çarpışmanın etkisiyle yan yatan ambulansta bulunan sürücü Yıldırım, sağlık görevlileri Semra Vural, Meral Pekdoğan, Suriyeli çocuk Sehid Halil ve yanındaki kimliği öğrenilemeyen Suriyeli refakatçisi yaralandı.

Çevredekilerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi ile MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:11
  1. Mustafa Kemal Üniversitesi
  2. Hatay Devlet Hastanesi
  3. Ali Ünal
  4. Kırıkhan
  5. Surıye
  6. Hatay

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