Kamyonet ve otomobilin çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu
Muğla'da, kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde, refüjden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil ile kamyonet çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 11 koyun ile bir keçinin telef olduğu belirlendi.
Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.