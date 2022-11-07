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Aktüel Kamyonet ve otomobilin çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu
Aktüel

Kamyonet ve otomobilin çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu

Muğla'da, kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 21:28:00 -
Kamyonet ve otomobilin çarptığı küçükbaş hayvanlar telef oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarptığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Muğla-Fethiye kara yolu Çiftlik mevkisinde, refüjden yola çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil ile kamyonet çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, 11 koyun ile bir keçinin telef olduğu belirlendi.

Sürücülerin yaralanmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.

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