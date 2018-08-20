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Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetteki Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya öldü, 2 kişi ise yaralandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Gazipaşa'ya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Ilıca Mahallesi'nde bulunan yayladan ilçe merkezine dönenlerin içerisinde bulunduğu Hüseyin Kurt yönetimindeki 07 YV 293 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kurt ile yanındaki Meryem Kızılkaya öldü. Sürücü Hüseyin Kurt'un eşi Ümmü ve oğlu Muhammet Kurt'un ise yaralandığı kazada, kamyonet kasasında bulunan bir küçükbaş hayvan da telef oldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hüseyin Kurt ve Meryem Kızılkaya'nın cenazeleri de aynı hastanenin morguna kondu.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:03
  1. antalya
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