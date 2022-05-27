Kamyonet kayaya çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Salmanlı Mahallesi Çatalçeşme mevkisinde Erkunt Gözüağca (37) yönetimindeki 01 AEZ 290 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.
Sürücü Gözüağca ve amcası Fikri Gözüağca (68) yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri intikal etti.
Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikri Gözüağca müdahaleye rağmen kurtarılamadı.