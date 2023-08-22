Kamyonet kaşla göz arası böyle çalındı

Esenyurt’ta poğaça dağıtımı için bir fırının önüne park edilen araç, kimliği belirsiz şüpheliler tarafından kaşla göz arasında çalındı. Fırından çıkan araç sahibi otomobilinin saniyeler içinde yok olduğunu görünce büyük bir şok yaşarken yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün sabah saat 04.55 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi Urfalılar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 HEE 941 plakalı hafif ticari aracın sahibi Ayetullah Taylan, poğaça dağıtımı için cadde üzerindeki fırının önüne park etti. Taylan, aracının anahtarını kontakta çalışır vaziyette bırakıp poğaçaları alarak fırına girdi. Kısa süre sonra park halindeki aracın yanına kimliği belirsiz şahısların kullandığı bir kamyon yanaştı. Taylan’ın dükkanın içinde olmasını fırsat bilen şüphelilerden biri çalışır haldeki otomobile bindi. Kamyon sürücüsü olay yerinden hızla ayrılırken otomobile binen hırsız ise saniyeler içinde araçla birlikte kayıplara karıştı. Dükkandan çıkan Taylan, aracın yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşarken durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Şahısların olay yerine geldikleri kamyonun da çalıntı olduğu öne sürülürken emniyet güçlerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yaşanan hırsızlık anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yaşanan hırsızlık ile ilgili konuşan fırın sahibi Şakir Cengiz, “Sabah saatlerinde bize poğaça geldi. Poğaçayı indirdi. Anahtarı kontağın üzerinde unutmuş. Bir dakika sürmeden bir kamyon arabanın yanına yanaştı. Bu arabayı alıp hemen götürdüler. Geldikleri kamyon da çalıntıymış diye duyduk. Bize her sabah poğaça getiriyor. Arabasını yeni almış. Olay sonrası polise bildirdik. Güvenlik kamerası görüntüsünü bulduk. Bir an önce polis ekiplerinin bunları bulması gerekiyor” dedi.